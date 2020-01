Magic Johnson rend hommage à Kobe Bryant, "le plus grand Laker de tous les temps"

Magic Johnson, joueur légendaire de la NBA et des Lakers, a rendu hommage dimanche à Kobe Bryant, mort dans un accident d'hélicoptère, en allant jusqu'à le présenter comme le "plus grand Laker de tous les temps".



"Les mots ne peuvent pas exprimer l'impact qu'il a eu sur le sport du basket-ball. Je sais qu'il va manquer aux fans du basket à travers le monde, notamment dans la cité des Anges", a tweeté l'ancien meneur de jeu des Lakers, joignant une photo montrant un jeune Kobe Bryant en maillot tentant de protéger un ballon d'un Magic pour sa part en costume.



"Mon ami, une légende, un mari, un père, un fils, un frère, détenteur d'un Oscar et plus grand Laker de tous les temps est parti. C'est dur à accepter. Kobe était un leader dans notre sport, un mentor tant pour les joueurs que les joueuses", a-t-il écrit.



"Kobe et moi avions tellement de conversations sur la vie et le basket. En dehors des parquets, nous avions tellement en commun. J'adorais lui parler des Lakers, du basket, de fait d'être des pères et des maris et d'à quel point nous aimions l'Italie. Mes conversations avec lui vont tellement me manquer", a ajouté Johnson.



Kobe Bryant, quintuple champion NBA avec les Lakers, est mort dimanche à 41 dans un accident d'hélicoptère près de Los Angeles en Californie. Gianna, sa fille de 13 ans, est morte avec lui. Selon les autorités, neuf personnes sont décédées au total, dont le pilote.



Figure emblématique des Lakers dans les années 1980, "Magic" a également gagné cinq titres NBA.



Dans le coeur des fans des Lakers et du basket en général, la question de savoir lequel des deux est le plus grand Laker de l'histoire est un éternel débat.