Manchester United va toucher le JACKPOT avec son nouveau sponsor maillot

Manchester United, géant du football anglais, a conclu vendredi un accord de cinq ans avec l'entreprise high-tech allemande TeamViewer pour devenir son principal sponsor maillot, à partir de la saison prochaine.

L'entreprise allemande, spécialisée dans les logiciels de gestion d'ordinateur à distance, remplacera le constructeur automobile américain Chevrolet, qui était le sponsor maillot des "Red Devils" depuis 2014.

Le contrat de sept ans conclu entre United et Chevrolet, qui constituait un record mondial lors de sa signature en 2012, s'élevait à 559 millions de dollars (un peu plus de 470 millions d'euros, soit plus de 67 M€/an).

Aucun chiffre n'a été divulgué par le club sur la valeur du nouveau contrat, mais selon la presse britannique, ce contrat pourrait rapporter 55 millions d'euros par an à Manchester United, à compter de la saison 2021/22.

Dans un communiqué, le directeur général de Manchester United, Richard Arnold s'est dit "extrêmement fier d'établir ce partenariat avec l'une des sociétés de logiciels les plus passionnantes et les plus dynamiques au monde".

"Nous sommes impatients de travailler avec TeamViewer pour donner vie à notre vision d'un partenariat fondé sur des moyens plus intelligents de connecter les gens et les entreprises", a-t-il ajouté.

Créée en 2005 à Göppingen dans le Bade-Wurtemberg, au cœur d'une région industrielle qui abrite Daimler et la machine-outil, TeamViewer s'était vite hissée au rang de "licorne", le type de start-up technologique valant plus d'un milliard de dollars avant même leur introduction boursière.

Son entrée en Bourse à Francfort, initiée par le fonds Permira, son propriétaire depuis 2016, avait été la plus grosse opération de l'année 2019 en Europe.

TeamViewer a connu une progression spectaculaire pendant la pandémie, réalisant un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2020, soit un bond de 38% sur un an.

La firme recense à ce jour 2,2 milliards d'identifiants dans le monde, dont la plupart sont des particuliers téléchargeant gratuitement ses applications de contrôle informatique à distance.

Il s'agit du premier contrat de partenariat sportif d'ampleur signé par TeamViewer qui était jusque là le sponsor du club de handball de Göpppingen.

L'annonce de ce partenariat avec l'un des plus clubs européens n'a pas été salué par les investisseurs à la bourse de Francfort: cotée au MDax des valeurs moyennes, l'action a baissé de 11% vendredi.