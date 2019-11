Mario Balotelli victime de cris racistes: le Hellas Vérone annonce une décision forte contre le chef de ses Ultras

Le Hellas Vérone a annoncé mardi avoir interdit de stade jusqu'en juin 2030 Luca Castellini, chef des Ultras du club, qui avait déclaré lundi que Mario Balotelli n'était pas "totalement Italien".



Dans un communiqué, le Hellas évoque "des considérations et expressions gravement contraires à ce que prévoient les principes éthiques et les valeurs de notre club". Dimanche, Balotelli avait menacé de quitter le terrain après avoir été la cible de cris racistes de la part de tifosi véronais lors du match Hellas-Brescia. Interrogé lundi sur une radio italienne, Castellini, membre actif du parti néo-fasciste Forza Nuova, avait estimé que Balotelli était "Italien parce qu'il a la nationalité italienne", mais qu'il ne pourrait "jamais être totalement Italien". "Nous aussi on a un nègre dans l'équipe. Hier il a marqué et toute la ville a applaudi", avait-il ajouté.

"Balotelli est un clown. Il a seulement entendu (ces cris) dans sa tête", avait-il aussi estimé. Alors qu'une vidéo diffusée dimanche sur les réseaux sociaux permet d'entendre des cris de singes en provenance des tribunes, Luca Castellini a aussi assuré que "ces chants venaient de seulement quatre personnes, et ont été entendus uniquement par ceux qui ont visionné cette vidéo". Balotelli est né à Palerme, de parents ghanéens. Il a grandi près de Brescia, dans le nord de l'Italie, où il a été élevé par une famille italienne, les Balotelli. Il a obtenu la nationalité italienne à l'âge de 18 ans.