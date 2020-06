Mario Götze a fait ses adieux à Dortmund, son club formateur (photos)

Le Borussia Dortmund a mis à l'honneur Mario Götze, samedi, avant le dernier match de la saison contre Hoffenheim. Le héros du Mondial 2014 avec son but en finale contre l'Argentine, quitte le club alors que son contrat arrive à échéance.

Götze, 28 ans, a reçu des fleurs et un montage photos de sa période au Borussia. Ses équipiers, dont Thorgan Hazard et Axel Witsel, ont brièvement interrompu leur échauffement et lui ont réservé de chaleureux applaudissements. Le milieu offensif a débuté à Dortmund en 2009.

Après avoir décroché deux titres de champion, en 2011 et 2012, il avait rejoint le Bayern Munich en 2013. En 2016, Götze revenait au Borussia. Cette saison, il a pris part à 15 rencontres de championnat, pour trois buts. Götze a totalisé 219 rencontres, et 45 buts, sous le maillot de Dortmund.