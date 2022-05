Match de 60 minutes, fin des arrêts de jeu, chrono arrêté: la FIFA envisage de révolutionner le football

La FIFA est en train d'étudier une proposition d'un ancien arbitre de classe mondiale. L'idée ? Réduire la durée des matchs en limitant, par contre, le temps perdu. Une idée qui fait son chemin.

Va-t-on assister à une véritable révolution dans le football ? C'est ce qu'annonce le Daily Mail, citant des informations de l'ancien arbitre international Mark Clattenburg. Selon lui, la FIFA et l'IFAB, garante des règles du jeu, étudient une proposition formulée par Pierluigi Collina, ancien arbitre renommé et président de la Commission des Arbitres à la FIFA.

Des propositions qui changeraient radicalement le déroulement des matchs. Le problème ? Le temps additionnel et les nombreux arrêts de jeu, la faute à des simulations ou aux gains de temps. Résultat: les matchs sont en réalité raccourcis, avec, par exemple, seulement 41 minutes et 33 secondes de jeu entre West Ham et Brentford. "l y a une solution à cela: ce sont des matchs de 60 minutes avec chronomètre arrêté", lance Clattenburg, avançant le plan de Collina. "Chaque match aurait la même durée et on se débarrasserait de cette polémique", lance l'ancien arbitre anglais.

Concrètement, cela signifierait que chaque faute, chaque gain de temps provoquerait un arrêt du chronomètre pour offrir 60 minutes de jeu dans tous les matchs. La proposition est à l'étude, la FIFA et l'IFAB ayant bien l'intention de l'envisager.