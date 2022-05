Même Cristiano Ronaldo n'a jamais gagné autant: Kylian Mbappé aurait accepté une offre démentielle du Real Madrid

Le dénouement de la plus grande saga du mercato est sur le point d'arriver. Selon les médias espagnols, Kylian Mbappé aurait désormais trouvé un accord total avec le Real Madrid, qui est prêt à consentir des efforts XXL pour s'attacher ses services. Le journal anglais The Athletic, généralement très bien informé, confirme aussi un accord entre les deux parties.

Mais la presse espagnole va plus loin et dévoile ce qui va être offert au joueur français. Mbappé va s'engager entre 4 et 6 saisons pour un salaire annuel qui atteindrait les 60 millions d'euros, devenant ainsi le joueur le mieux payé de l'histoire du Real Madrid, bien devant Cristiano Ronaldo à son époque. AS évoque aussi une prime de signature de 100 millions d'euros, la plus importante que le football ait connu, et des droits à l'image possédés à 80% par le joueur.

L'annonce devrait être faite dans les prochains jours.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Mbappé et le Real Madrid, c'est une évidence depuis des semaines. Le Français a eu une offre XXL du PSG et le Real Madrid sait s'aligner, n'ayant aucune somme à débourser pour l'acheter. Un deal inévitable.