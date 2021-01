Mercato: bataille en vue entre Bruges et des clubs italiens pour Benteke

En fin de contrat en juin prochain, Christian Benteke suscite l'intérêt de plusieurs clubs italiens. Selon le Daily Mail, la situation du Belge attire les regards de Parme et de la Fiorentina. Les deux clubs sont conscients que, dans la situation actuelle, ils pourraient s'offrir une belle solution à moindre prix. Selon Eurosport, le Club de Bruges est aussi sur les rangs, alors que l'intérêt de West Bromwich Albion n'est pas nouveau.

Mais le Diable Rouge va-t-il accepter de céder à ces sirènes ? Son coach, Roy Hogdson, semble lui faire confiance. Mais s'ils ne proposent pas de prolongation à Benteke, ce mercato est la dernière chance d'en tirer quelques millions. Voilà un dilemme de taille.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. C'est du 50/50. Benteke privilégie l'Angleterre et son temps de jeu a explosé ces dernières semaines, avec 8 titularisations sur les 10 derniers matchs des Eagles. Roy Hogdson l'apprécie. Mais avec un contrat expirant dans six mois et une situation financière compliquée, l'idée d'un transfert n'est pas écartée.