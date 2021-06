Mercato: Olivier Giroud pourrait rejoindre l'Italie

L'attaquant français de 34 ans, en fin de contrat avec Chelsea, aurait repoussé les avances de West Ham en Premier League pour filer découvrir un nouveau championnat: l'Italie. C'est l'AC Milan qui tiendrait la corde, à tel point que son possible futur partenaire d'attaque, Zlatan Ibrahimovic lui-même, l'a complimenté dans la Gazzetta dello Sport : "Plus nous parvenons à recruter des joueurs de haut niveau, mieux c'est. Giroud a une grande expérience et nous n'avons pas beaucoup de joueurs qui ont remporté des trophées. S'il vient, il est le bienvenu", a-t-il déclaré.