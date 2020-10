Mercato: Paul Pogba évoque le "rêve" d'aller jouer au Real Madrid, mais...

La France affronte le Portugal dimanche en Ligue des nations. En conférence de presse jeudi, Paul Pogba a fait le point sur son avenir à Manchester United, où il sera en fin de contrat en 2021. "Je suis à Manchester. On sait que ça a beaucoup parlé et moi non. J'ai entendu beaucoup de bruit comme quoi j’allais partir et que je devais partir dans des clubs à droite à gauche. Aujourd'hui je suis encore à Manchester et je me bats pour essayer encore de ramener le club au plus haut niveau".

Interrogé sur un potentiel intérêt de Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, il a avoué que "tous les joueurs de foot aimeraient jouer au Real Madrid": "Zidane? On a tous entendu, des choses ont été dites. Quoi répondre? Oui, tous les joueurs de foot aimeraient jouer au Real Madrid. Ce serait peut-être un rêve. C'est un rêve pour moi pourquoi pas un jour. Comme je l'ai dit, je suis à Manchester et j'aime mon club. Je performe à Manchester, je prends du plaisir et je veux tout faire pour remettre le club où il le mérite. Je vais me donner au max, comme mes coéquipiers".

Cependant, selon les informations du journal espagnol AS, un transfert du Français au Real serait impossible en raison de son salaire énorme (15 millions d'euros annuels) et aussi car la priorité du club où évoluent Eden Hazard et Thibaut Courtois se nomment Kylian Mbappé (PSG) et Eduardo Camavinga (Rennes).