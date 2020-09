Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

Kevin-Prince Boateng, ancien milieu de terrain ghanéen de Tottenham et de Barcelone, quitte la Fiorentina pour Monza, a annoncé lundi le club de Serie B dirigé par Silvio Berlusconi et Adriano Galliani, qu'il avait côtoyés à l'AC Milan. Boateng, 33 ans, "a signé jusqu'en juin 2021, avec une option pour une deuxième année", précise le club. Il a porté le maillot du Milan pendant trois saisons, de 2010 à 2013, remportant un scudetto puis la Super Coupe d'Italie l'année suivante. Il a aussi remporté la Liga pendant son prêt à Barcelone en 2019. Cette année, de janvier à août, Boateng était prêté par la Fiorentina à Besiktas, en Turquie. Demi-frère de Jérôme Boateng, l'international allemand du Bayern Munich, il a aussi porté les maillots de Schalke 04 et de l'Eintracht Francfort, en Bundesliga.



Le gardien de but Loris Karius va poursuivre sa carrière à l'Union Berlin en Bundesliga. Le portier allemande de 27 ans est prêté par Liverpool, où il a petit à petit été écarté après ses deux erreurs lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Real de Madrid (1-3) en 2018. Après cette finale perdue face au Real, les Reds avaient prêté Karius, ancien rival de Simon Mignolet à Liverpool, au Besiktas Istanbul lors des deux dernières saisons.



Le défenseur de Benfica Ruben Dias va rejoindre Manchester City pour un montant de 71,6 millions d'euros, dont 3,6 millions d'euros de bonus. Le club portugais l'a annoncé dimanche soir. Le défenseur argentin Nicolas Otamendi, pour sa part, fait le chemin inverse pour un montant de 15 millions d'euros. Dias, 23 ans, est un pur produit du centre de formation de Benfica où il a intégré l'équipe réserve en 2015 avant de faire ses débuts en équipe première en 2017. International portugais à 19 reprises, il a joué 137 matches pour le SLB.

Selon RMC, le PSG s'intéresse toujours à la star de Tottenham Dele Alli et pourrait bientôt faire une offre. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs au sujet d’un prêt. Mais le dossier serait "compliqué".

Le club d'Amiens, relégué en Ligue 2 au printemps dernier et seulement 15e après cinq journées cette saison, a annoncé lundi avoir écarté son entraîneur slovène Luka Elsner (ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. "L'Amiens SC a décidé ce lundi de suspendre Luka Elsner de ses fonctions d'entraîneur. Le club tient à remercier Luka pour son implication et son professionnalisme (...) Dès demain, Romain Poyet et Oswald Tanchot assureront l'intérim en dirigeant les entraînements de l'équipe première", écrit la formation picarde dans un communiqué publié sur son site internet.

Le milieu espagnol Rubén Pardo, qui avait rejoint Bordeaux en janvier dernier, a été prêté avec option d'achat au club de Leganes (2e division espagnole), ont annoncé lundi les Girondins. De sources ibériques, l'option d'achat, comprise entre 3 et 4 millions d'euros, sera obligatoire en cas de montée en Liga à l'issue de la saison. Pardo, 27 ans, formé à la Real Sociedad, avait été recruté en janvier dernier par les Girondins alors entraînés par Paulo Sousa, signant un contrat jusqu'en juin 2022.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Uche Agbo est définitivement transféré au Deportivo La Corogne, a annoncé le Standard lundi. Le milieu nigérian de 24 ans était loué depuis janvier par le Standard au club galicien relégué en D3 espagnole. (lire l'article complet)