Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

David Alaba au Real Madrid, c'est fait! C'est ce que rapporte le journal madrilène Marca au sujet de l'international autrichien de 28 ans en fin de contrat au Bayern Munich.

L'AC Milan a officialisé l'arrivée de l'attaquant Mario Mandzukic. Le Croate de 34 ans s'est engagé jusqu'au terme de la saison, avec une option pour une année supplémentaire. Il effectue ainsi son retour en Italie, après avoir évolué entre 2015 et janvier 2020 à la Juventus. Avec les 'Bianconeri', il a inscrit 44 buts en 162 rencontres, remportant quatre championnats. Avant cela, il avait joué au NK Marsonia, au NK Zagreb et au Dinamo Zagreb en Croatie. En 2010, il a rejoint l'Allemagne pour porter les maillots de Wolfsburg (2010-2012) et du Bayern Munich (2012-2014). Avec les Bavarois, il a remporté une Ligue des Champions et deux championnats. En 2014-2015, il a évolué à l'Atlético Madrid. De janvier à juillet 2020, il jouait à Al-Duhail. Il était libre depuis qu'il a mis un terme à son contrat avec le club qatari. Mandzukic compe aussi 33 buts en 89 apparitions avec l'équipe nationale croate. Il avait notamment atteint la finale du Mondial 2018.

Prêté par l'AS Rome à Rennes, le Français Steven Nzonzi serait suivi par Arsenal, avancent plusieurs médias français.

D'après RMC Sport, Arkadiusz Milik n'est plus qu'à un pas de l'Olympique de Marseille. Le club de Ligue 1 négocie les derniers détails avec Naples. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat. Au niveau des départs, le milieu de terrain Morgan Sanson a trouvé un accord avec Aston Villa. Il ne manque plus qu'à en trouver un entre les deux clubs, selon les informations de Telefoot.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Selon la DH, le Standard a refusé une offre d'un million d'euros d'Al-Wahda, le club où évolue Paul-José Mpoku, pour Maxime Lestienne.

Dimitri Lavalée est prêté par Mayence à Saint-Trond jusqu'à la fin de la saison, a indiqué le STVV lundi soir. Dimitri Lavalée avait rejoint Mayence la saison dernière après avoir refusé de prolonger son contrat avec le Standard. Le défenseur de 24 ans avait été formé à Sclessin, qui l'avait prêté au MVV Maastricht lors de la saison 2018-2019. En manque de temps de jeu à Mayence, il espère se relancer dans le Limbourg.