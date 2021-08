Le Barça sans Lionel Messi, "c'est un saut vers l'inconnu": dix jours après le départ du légendaire N.10 argentin, les supporters blaugrana, encore groggy, ont retrouvé dimanche le Camp Nou entre frénésie de la reprise et tristesse du départ de leur idole.

Messi est parti au Paris SG. Mais aux abords du Camp Nou, il est encore partout.

Sur les écharpes et les drapeaux des boutiques éphémères, qui ont commencé à préparer leurs étals cinq heures avant le coup d'envoi (20h00) de cette première rencontre officielle de la saison contre la Real Sociedad.

Sur les maillots des touristes et badauds, qui bourdonnent discrètement autour du stade. Sur la barrière du restaurant El Cargolet, à deux pas de là, rue Riera Blanca, qui affiche encore sa photo et le mot Dios (Dieu, en espagnol), avec le désormais légendaire N.10 en guise de i et de o.

Certes, la photo de Messi qui ornait l'immense panneau publicitaire à l'entrée du Camp Nou a été retirée cette semaine, laissant Antoine Griezmann et Gerard Piqué bien seuls. Mais la figure du petit Argentin mettra du temps à se détacher de la capitale catalane.

"Ca a été un gros coup émotionnel. J'étais dans ma chambre quand j'ai vu ça. J'ai commencé à envoyer des messages à tous mes amis, et personne n'y croyait. Ca a été dur émotionnellement", confie Adria De Lucas (23 ans), qui a tenu, en ce jour de grand retour du public au Camp Nou (environ 25.000 personnes attendues dimanche soir), à revêtir le maillot de Leo Messi au Barça.



"Barça oui, Laporta non !"



Selon lui, le Barça post-Messi, c'est "un saut vers l'inconnu. Une surprise. On verra bien ce qui en ressort".

Mais la raison de la prospérité du club dépasse la passion pour un joueur. "Même sans Messi, si je pouvais, je retournerais au stade aujourd'hui même !", s'exclame-t-il en jetant un oeil vers son petit frère à côté, qui pourra lui assister à cette première de la saison au Camp Nou.

A quelques heures de ce coup d'envoi officiel de la saison 2021-2022 au Camp Nou, c'est un sentiment étrange qui prédomine aux alentours du stade. Un séisme a secoué le club la semaine dernière. Pourtant, dix jours plus tard, la ville semble avoir pansé ses blessures.

Il y a toujours autant de fanions, de drapeaux, et de touristes venus se prendre en photo à l'entrée du plus grand stade d'Europe.

Seules traces visibles de ce choc, les banderoles accrochées par un petit groupe de supporters sur les grillages aux abords du Camp Nou, avec des messages véhéments envers le président du club Joan Laporta.

"Laporta, le Barça n'est pas ton négoce", "Barça oui, Laporta non !", affichent-ils, quand d'autres qualifient le dirigeant catalan de traître.