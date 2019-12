Miss France 2020: le jury présidé par Amandine Henry, capitaine des Bleues

Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine de football et joueuse de l'Olympique Lyonnais, présidera le jury de l'élection Miss France 2020 organisée le 14 décembre à Marseille (Bouches-du-Rhône), en direct sur TF1, a annoncé mardi la chaîne.

Les vedettes de la chanson Mareva Galanter (Miss France 1999), Vitaa et Slimane, l'animateur Denis Brogniart, la comédienne Laëtitia Milot, le chef pâtissier Christophe Michalak complèteront le jury, au côté de Robbie Williams, invité d’honneur de l’élection de la "reine de beauté".

Trente candidates de 18 à 24 ans sont en lice pour succéder à Miss France 2019, Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018. Pour la 25e fois, Jean-Pierre Foucault présentera la cérémonie organisée cette année dans sa ville natale.

Selon TF1, l'élection 2019 a décroché la deuxième meilleure audience de l’année avec 7,5 millions de spectateurs. Au moment du sacre, 9 millions de téléspectateurs étaient réunis.

Samedi soir sur France 2, Laurent Ruquier a lancé un appel au boycott de la cérémonie: "si on veut être féministe, on doit boycotter aujourd'hui le concours des Miss France. Ce sera déjà un bon début!", a-t-il dit dans son émission "On n'est pas couché".

"Puisqu'il faut arrêter de regarder les femmes comme des objets, cessez de les juger sur leur physique, et de systématiquement privilégier les plus jolies (...) On n'en peut plus de l'élection Miss France, c'est ringard ! Il faut être logique!", a-t-il lancé.