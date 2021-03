Mondial-2022: Ibrahimovic, retour gagnant en sélection suédoise face à la Géorgie

Victoire pour Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers contre la Géorgie (1-0) à Solna, près de Stockholm, le 25 mars 2021 Janerik HENRIKSSON

Une "sensation incroyable": auteur de la passe décisive sur l'unique but de la rencontre, la "dieu" Zlatan Ibrahimovic, de retour en sélection après presque cinq ans de retraite internationale, a permis à la Suède de battre la Géorgie de Willy Sagnol (1-0) jeudi, pour ses débuts dans les éliminatoires du Mondial-2022.

Sur la pelouse de la Friends Arena de Solna (banlieue de Stockholm), l'attaquant vedette de l'AC Milan, présent dans le onze de départ du sélectionneur Janne Andersson jusqu'à la 84e minute, a signé la passe décisive pour le but de Viktor Claesson (35e).

"Je pense que nous avons fait un peu trop d'erreurs faciles aujourd'hui. Si nous pouvons remédier à cela, nous serons plus dangereux en attaque", a réagi Ibrahimovic, interrogé par la télévision C More, toutefois ravi de retrouver les couleurs du maillot suédois.

"J'avais d'excellentes sensations sur le terrain, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque fois pour aider les coéquipiers, pour m'aider moi-même et pour être performant", a-t-il déclaré en conférence de presse, affirmant dans la presse suédoise, avoir "l'impression que c'était (s)on premier match international".

Pour cette rencontre inédite entre les deux pays, "Ibra" a montré qu'il comptait faire ce qu'il fallait pour participer à l'Euro cet été, où la Suède y affrontera en phase de poules au 1er tour l'Espagne, la Pologne et la Slovaquie.

Le meilleur buteur de l'histoire des Blagult maintient son total de buts avec la Suède à 62 unités en 117 sélections.

"C'est le premier match, nous sommes ensemble depuis deux ou trois jours, maintenant, ça ira de mieux en mieux", a avancé le géant suédois (1,95 m) de 39 ans, qui a conduit jeudi un nouveau duo d'attaquants avec Alexander Isak. Le jeune joueur de la Real Sociedad, 21 ans, s'était créé une grosse occasion avant le but, avec un tir cadré (25e).

- Première pour Sagnol -

Face à un adversaire plus faible sur le papier, le sélectionneur suédois n'est toutefois pas satisfait de la prestation de son équipe. "Il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas satisfait (...), nous ne comprenons pas (...) il n'y a pas d’explication", a-t-il commenté après le match.

Les Géorgiens, conduits pour la première fois par l'ex-international français Willy Sagnol, devenu en février entraîneur de l'équipe, ont opposé une belle résistance aux Scandinaves.

"La deuxième mi-temps était vraiment ce que nous voulons voir à l'avenir avec une équipe qui prend des responsabilités, une équipe qui prend des risques", a déclaré en conférence de presse Sagnol, "fier des joueurs qui ont donné tout ce qu'ils avaient".