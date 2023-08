Mondial: Australie-France, un sommet pour un dernier carré

La révolution entamée au printemps par le charismatique entraîneur, venu prendre les rênes d'une équipe féminine contre toute attente et pour la première fois de sa carrière, passe par le Brisbane Stadium et un choc au sommet contre le pays organisateur, soutenu par tout un peuple.

L'équipe de France féminine, en pleine confiance, se mesure samedi (9h00) à l'Australie et son fervent public pour une place dans le dernier carré du Mondial, l'objectif du sélectionneur Hervé Renard à Brisbane.

Quatre ans après la désillusion du Mondial à domicile, une défaite en quart de finale contre les Américaines (2-1), et douze mois avant une future grand-messe du foot féminin dans l'Hexagone avec les Jeux olympiques de Paris, les Bleues se retrouvent face à leur destin, samedi à l'heure du petit-déjeuner en France.

"On sait que nous ne jouons pas que contre une équipe mais contre une nation. C'est aussi pour ça qu'on est motivé car on adore ça", s'enflamme l'ancien coach de l'Arabie saoudite, déterminé à "franchir ce palier" des quarts de finale, "pour aller battre la meilleure performance de l'équipe de France dans une Coupe du monde".

- "Pression" -

"Cela fait partie des matches les plus importants de notre histoire. Par rapport à notre futur, on est à un tournant", a reconnu l'attaquante Eugénie Le Sommer, qui n'aura plus beaucoup d'occasions, à 34 ans, de ramener une médaille à son pays.

Depuis 2009, l'équipe de France a disputé tous les quarts des compétitions majeures auxquelles elle s'est qualifiée. Mais son bilan est mitigé, avec six éliminations et trois qualifications seulement pour les demi-finales, au Mondial-2011, aux JO-2012 et lors du dernier Euro en Angleterre.