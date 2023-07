Mondial féminin: Canada-Australie, un favori au tapis?

Les Canadiennes, de leur côté, ne sont pas encore tout à fait libérées, même si leur seconde période renversante contre l'Irlande (2-1) les a lancées dans la compétition.

"Je leur ai rappelé à la mi-temps que nous étions championnes olympiques", a reconnu la sélectionneuse Bev Priestman après la rencontre.

Ces deux nations en quête d'une première finale mondiale vivent d'ailleurs des aléas similaires ces derniers jours avec les incertitudes qui planent sur l'état de leurs deux attaquantes stars.

- Décision à la dernière minute pour Kerr -

L'Australienne Sam Kerr, arme N.1 de la sélection jaune et verte, a manqué les deux premiers matches pour une mystérieuse blessure à un mollet.

Quant à la Canadienne Christine Sinclair, qui espère marquer lors d'une sixième Coupe du monde d'affilée, un record, elle a terminé la précédente rencontre diminuée. Mais elle est remise sur pied, selon sa sélectionneuse.

Rien n'est moins sûr pour Sam Kerr, dont l'état fait l'objet de multiples spéculations.

"Je suis disponible", a-t-elle assuré samedi, sans vouloir dire si elle serait sur le terrain.

"Tout le monde qui connaît le sport sait qu'avec les blessures au mollet, c'est une chose d'être disponible, mais il y a aussi un risque quand vous revenez", s'est justifié le sélectionneur Tony Gustavsson dimanche.

"Il faut mesurer combien de minutes elle peut jouer, et quel risque on prend en vue de la phase finale", a-t-il ajouté, assurant que la décision serait prise à la dernière minute, à l'image de ce qu'ont fait les Françaises samedi avec leur capitaine Wendie Renard, touchée au mollet gauche et finalement apte et buteuse face au Brésil (2-1).

Avec ou sans Kerr ou Sinclair, l'affiche vaut la même chose: un ticket pour les huitièmes.