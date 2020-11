Le club de Naples, qui a connu son âge d'or et ses deux seuls titres de champions d'Italie de football (1987, 1990) avec Diego Maradona, a salué mercredi la mémoire de la star argentine d'un "Ciao Diego" sur les réseaux sociaux.



"Pour toujours. Ciao Diego", indique un message publié sur les comptes officiels du Napoli quelques instants seulement après l'annonce du décès de Maradona d'une crise cardiaque, à l'âge de 60 ans.



Le club du sud de l'Italie a publié un second message un peu plus tard, accompagné d'une nouvelle photo du N.10 argentin sous le maillot bleu: "Tout le monde attend nos mots. Mais quels mots pouvons-nous utiliser pour exprimer une douleur comme celle que nous ressentons? Pour le moment, c'est le temps des larmes, puis viendra celui des mots."



Maradona est adulé à Naples depuis son passage dans la ville du sud de l'Italie, entre 1984 et 1991, des années passionnelles marquées par son arrivée folle, accueilli par 70.000 personnes au stade, des succès avec les deux titres de champion mais aussi de nombreuses sorties de routes.