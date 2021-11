Un pied en or et une action mythique: une superbe statue de Maradona dévoilée à Naples (photos)

Diego Maradona aura dorénavant sa statue à l'entrée de son propre stade, situé à Naples. Une œuvre d'art qui a été présentée ce dimanche avant la rencontre entre le Napoli et la Lazio, un an après le décès de la star argentine.

La statue présente le joueur en pleine course, ce qui rappelle le but magistral inscrit lors du Mondial 1986 avec l'Argentine. Le pied gauche est lui en or, à la hauteur de la légende Maradona, véritable icône du football mondial. Une belle réalisation qui met en avant celui qui a aussi marqué l'histoire du club napolitain.