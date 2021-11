Ils ont fait la guerre en Afghanistan: Cristiano Ronaldo engage deux nouveaux gardes du corps

Cristiano Ronaldo avait besoin de nouveaux agents de sécurité pour veiller sur lui après son arrivée à Manchester United. Après avoir opté pour un membre des forces spéciales et un combattant MMA en Espagne, le Portugais a, selon le Sun, engagé deux anciens membres des forces spéciales portugaises, qui ont notamment combattu en Afghanistan avant de s'engager dans la police portugaise.

Les deux hommes sont jumeaux et s'appellent Sergio et Jorge Ramalheiro. Leur parcours les a donc emmenés jusqu'à la guerre, dans une unité spéciale chargée de diverses missions internationales en Afghanistan. Après cela, ils se sont engagés dans la police pour intégrer des services de sécurité au service de politiciens ou de juges. Mais récemment, ils auraient proposé à Ronaldo de veiller sur lui et sa famille. Ce que le Portugais a accepté.

Selon le journal anglais, le duo veille sur le joueur et sa famille 24h sur 24. Ils se mêlent à la foule et sont capables de se faire discret, mais disposant d'une formation militaire, leurs aptitudes à réagir seraient impressionnantes. C'est ce qui aurait d'ailleurs rassuré Ronaldo, qui voulait que sa sécurité soit garantie dans chacun de ses déplacements.