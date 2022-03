Oups désolé: un défenseur tire le ballon dans la tête de son gardien et marque contre son camp (vidéo)

Il y a des jours où on aurait mieux fait de rester au lit. C'est ce qu'a dû se dire ce défenseur dans un match qu'il n'a pas été possible d'identifier.

Alors qu'un adversaire s'infiltre dans le rectangle et tire, la frappe est contrée par le gardien. Seulement, le ballon continue sa course et dans la panique, le défenseur ne calcule rien : il veut dégager le plus vite possible.

Manque de chance, sa frappe va droit dans la tête de son gardien qui revenait se jeter sur le ballon. Le cuir va finir sa course au fond des filets et conclut une action pas comme les autres.

Oui, il aurait mieux fait de rester au lit ce jour-là.