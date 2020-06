Fifa: l'enquête sur le paiement controversé élargie à Platini pour "complicité de gestion déloyale"

L'enquête ouverte en 2015 en Suisse contre l'ex-président de la FIFA Sepp Blatter pour un paiement sans trace écrite de 2 millions de francs suisses à Michel Platini a été étendue à ce dernier, selon des documents de justice consultés vendredi par l'AFP.

Dans un courrier en date du 5 juin et signé du procureur Thomas Hildbrand, le parquet fédéral a décidé d'étendre son enquête à Michel Platini, pour des soupçons de "complicité de gestion déloyale, détournement et faux dans les titres". Ancien patron de l'UEFA, Platini, 65 ans, a désormais le statut d'"accusé".

Dans un courriel à l'AFP, le MPC a précisé que dans le cadre de la procédure ouverte en 2015 contre Sepp Blatter, "le MPC a étendu la procédure pénale à d'autres faits et griefs partiels ainsi qu'à d'autres personnes".

"D'une part, il y a eu l'extension contre les anciens officiels de la Fifa, Jérôme Valcke (ex-N.2 de la Fifa) et Markus Kattner (ex-directeur financier), pour soupçon de gestion déloyale", précise le MPC.

"D'autre part, la procédure pénale a été étendue contre l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, pour soupçon de participation à une gestion déloyale et pour soupçon de faux dans les titres", a encore indiqué le parquet.

Le MPC a par ailleurs indiqué que "différentes auditions sont prévues dans les locaux du MPC à Berne au cours du troisième trimestre 2020".

Contacté par l'AFP, Sepp Blatter, qui présida la Fifa entre 1998 et 2015, a confirmé qu'il était convoqué dans cette affaire par M. Hildbrand "pour être interrogé le 1er septembre". Selon l'ancien président de la Fifa, toujours suspendu, M. Platini est lui convoqué par la justice suisse le 31 août.

Dans une réaction transmise à l'AFP, Michel Platini indique que le MPC a "confirmé par écrit en mai 2018 à mon avocat que ce dossier datant de 2015 était clos en ce qui me concerne".

"Je n'ai aucune raison de penser que le Procureur Hildbrand ait une autre vision des choses", a-t-il ajouté.

- Recours -

L'ancien capitaine des Bleus estime qu'"après 5 ans, il est tout à fait possible que la Fifa continue de me harceler par le biais de plaintes dans l'unique objectif de pouvoir me tenir à l'écart du football et de salir ma réputation".

La justice suisse avait ouvert une procédure pénale en septembre 2015 visant Sepp Blatter, à l'origine d'un paiement controversé en 2011 de 1,8 million d'euros, sans contrat écrit, à Platini, pour un travail de conseiller achevé en 2002.

Le journal Le Monde avait révélé fin mai 2018 un courrier envoyé par un procureur suisse aux avocats de Platini, selon lequel "en l'état", la présente procédure n'était "pas menée à l'encontre" de l'ancien capitaine de l'équipe de France.

Mais cette annonce avait été tempérée le lendemain par le Ministère public suisse (MPC), précisant à l'AFP que la procédure visant Blatter et dans laquelle M. Platini avait été entendu en tant que témoin assisté n'était "pas définitivement terminée".

Ce paiement suspect de 2 M CHF a valu à Blatter, 84 ans, comme à Platini une suspension de plusieurs années de toute activité liée au football, qui a empêché l'ancien président de l'UEFA de briguer la présidence de la Fifa.

La suspension de Platini a été confirmée par le Tribunal arbitral du Sport (TAS) qui l'a réduite à 4 ans, puis par le Tribunal fédéral suisse et enfin par la Cour européenne des droits de l'Homme.

Platini rappelle également qu'il a déposé une plainte contre X pour "association de malfaiteurs et dénonciation calomnieuse". "Cette plainte a été transmise à la justice suisse par la justice française, qui l'a jugée recevable au terme d'une enquête préliminaire", a-t-il ajouté.

La justice suisse a par ailleurs récemment classé une autre procédure pour "gestion déloyale" visant Sepp Blatter, ouverte aussi en 2015 et portant sur l'attribution d'un contrat de droits télévisés à l'Union caribéenne de football (CFU).

Mais le MPC a indiqué vendredi à l'AFP qu'un "recours" a été déposé contre cette ordonnance de classement et "il appartient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de se prononcer à ce sujet".