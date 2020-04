Paris, Dortmund, l'Inter Milan: Thomas Meunier en dit plus son son avenir

Très convoité, Thomas Meunier a décidé d'aborder librement la question de son avenir. Le Diable Rouge, dont le contrat au PSG expire au mois de juin, a visiblement une idée en tête.

Mais que va faire Thomas Meunier l'été prochain ? Le Diable Rouge, en fin de contrat au Paris Saint-Germain, est cité dans de nombreux clubs à travers l'Europe. Interrogé à ce sujet par la RTBF, l'arrière droit s'est montré confiant quant à un éventuel départ, vantant ses mérites et qualités.

"Un joueur libre, international, qui joue dans l'équipe N.1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu'on doit me couper une jambe !", a-t-il déclaré, non sans un certain humour. "Les clubs n'ont pas grand-chose à perdre au niveau de l'investissement, et je pense qu'ils le savent. Ils ont tout à gagner".

Le Belge est régulièrement cité à l'Inter Milan, mais surtout à Dortmund. L'annonce de ce possible transfert a suscité un vif engouement, que ne comprend pas le joueur. "Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas : j'ai vu autant d'articles me liant à Tottenham ou à l'Inter", a-t-il détaillé.

Mais le Belge a surtout une ambition précise: "Mon objectif principal c'est toujours de rester à Paris, mais pour l'instant c'est assez calme", explique Thomas Meunier.

Il est vrai que la période de confinement et ses incertitudes financières ne permet d'échanges contractuels. Pour autant, cette période ne déplaît pas au défenseur. "Je trouve ça étonnamment très agréable après une saison très chargée. Voir mes enfants 24H/24 c'est juste une bénédiction, je prends énormément de plaisir à rester à la maison", a-t-il précisé.

La FIFA doit encore trancher sur la question des contrats expirant au mois de juin. Avec les reports et les saisons décalées, ce sujet est évidemment très important. Affaire à suivre, notamment en ce qui concerne Thomas Meunier.