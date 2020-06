Quel avenir pour Vertonghen après Tottenham? Un club ferme déjà la porte à sa venue...

Jan Vertonghen ne reviendra pas à l'Ajax cet été. Marc Overmars, le directeur sportif du club d'Amsterdam, l'a confirmé mardi sur le site des Ajacides.

Lundi, Vertonghen avait signé un nouveau contrat avec Tottenham jusqu'au terme de la saison, prolongée au-delà du 30 juin en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Diable Rouge de 33 ans sera ensuite libre de s'engager où bon lui semble.

Le nom de Vertonghen a souvent circulé dans les rumeurs de transferts qui l'envoyaient à l'AS Rome ou à l'Inter Milan mais il était aussi question d'un retour à l'Ajax, club où il a été formé et a joué 220 matches en équipe première entre 2006 et 2012.

"Cela n'arrivera pas", a assuré Marc Overmars. "J'ai discuté avec son agent mais nous avons fait d'autres choix. Nous faisons confiance à Sven Botman et Lisandro Martinez peut également dépanner dans l'axe de la défense. Et je ne vois plus Jan jouer comme latéral gauche".