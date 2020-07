Le Diable Rouge Divock Origi s'est confié au média Bleacher Report Football sur la problématique du racisme dans le football. Le joueur de Liverpool a raconté comment il avait été agressé par un parent d'un de ses adversaires lorsqu'il avait 12 ans et qu'il évoluait chez les jeunes du Racing Genk.

Il se souvient de tout ou presque: c'était un match à Waregem et son équipe gagnait avec 4 buts d'avance. Lui, il jouait sur l'aile droite. "Mais tout d'un coup, j'ai entendu le père d'un de nos adversaires. Il y avait beaucoup de parents qui regardaient le match au bord du terrain et il était parmi eux. Je me rappelle très bien. Il me criait dessus et m'insultait. Il s'agissait de paroles racistes... Je l'ai regardé et ça l'a rendu encore plus agressif. Il disait que je devais avoir plus que 12 ans à cause de ma couleur de peau et parce que j'étais grand. Et tout cela alors que je n'avais rien dit de mal".

Le Diable de 25 ans affirme que cette histoire lui fait encore du mal aujourd'hui. "Cela démontre à quel point cela m'avait touché à l'époque. J'ai essayé de continuer à jouer, mais ça ne marchait pas. C'est pourquoi j'ai fondu en larmes. C'était la toute première fois que ça m'arrivait avec autant de personnes autour de moi... Tu te demandes vraiment pourquoi une personne tient tellement à t'attaquer, simplement parce que tu joues bien contre son fils. Tu ne sais pas non plus ce que tu dois faire parce qu'en face de toi, c'est une personne adulte".

Le retour dans le bus, un voyage de 2h pour revenir dans le Limbourg, était très pesant pour le petit Divock. "Tu te sens anéanti et vulnérable. J'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer et pourquoi. Mais à 12 ans, tu ne comprends pas tout et tu es surtout très triste". Même chose à la maison. "Quand je suis rentré à la maison, j'ai demandé à mon père pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille. Il ne pouvait que faire preuve de compassion. Il n'était pas là lors de la rencontre mais aurait souhaité y être pour me protéger. Il a dit que je devais assumer ma couleur de peau et que certains personnes n'acceptent pas les autres couleurs de peau. Avant cet incident, en tant que jeune garçon, je n'y avais jamais pensé moi-même. Cela a été un test pour moi".

Suite à ce témoignage, Origi a tenu à délivrer un message à tous les jeunes footballeurs qui sont ou pourraient être victimes de racisme: "Mon message à un jeune Divock de 12 ans serait de simplement continuer. Continue de rayonner, même si certaines personnes essayent de te sortir du match. Continue de travailler avec passion et continue de te développer toi-même. Sois la personne que tu es prédestinée à devenir. Et surtout, sois courageux".