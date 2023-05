Rebondissement: le père de Lionel Messi contredit les rumeurs qui l'envoient en Arabie saoudite

La décision sur l'avenir de Lionel Messi "ne sera pas prise avant qu'il ne termine le championnat avec le Paris Saint-Germain". Le père et agent du joueur, Jorge Messi, l'a indiqué mardi dans une publication sur Instagram en réaction aux rumeurs comme quoi le départ du champion du monde pour l'Argentine serait "une affaire conclue".

"Une fois la saison terminée, il sera temps d'analyser et de voir, puis de prendre une décision", a expliqué Jorge Messi. "Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel pour gagner en notoriété, mais il n'y a qu'une vérité et nous pouvons vous assurer qu'il n'y a d'accord avec personne. Ni verbal, ni signé, ni conclu, et il n'y en aura pas avant la fin de la saison."

Le contrat de Messi avec le PSG arrive à échéance le 30 juin. Les rumeurs d'un départ en Arabie saoudite se multiplient depuis quelques semaines. En particulier depuis qu'il a été sanctionné par le PSG pour un voyage promotionnel non autorisé dans le royaume du Golfe. Mardi, l'AFP, citant une source saoudienne proche des négociations, avait ainsi annoncé que le transfert était "une affaire conclue" et que les parties "finalisaient encore quelques détails" pour un "contrat exceptionnel, énorme".