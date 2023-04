Reconnaissance ultime: le terme "Pelé" fait son entrée au dictionnaire de la langue portugaise

La fondation Pelé, qui porte haut et fort l'héritage d'Edson Arantes do Nascimento, est parvenue à lui rendre un hommage ultime en faisant intégrer le surnom du joueur dans le dictionnaire Michaelis de la langue portugaise.

D'après la description, le mot "pelé" (sans la majuscule) sert à qualifier une personne d' "exceptionnelle, incomparable et unique". Il vient ainsi grossir la liste des 167.000 mots repris dans l'ouvrage, et enrichir le vocabulaire des 265 millions de locuteurs lusophones qui existent dans le monde.

La définition exacte est : "Quelque chose ou quelqu'un qui sort de l'ordinaire, quelque chose ou quelqu'un qui par sa qualité, sa valeur ou sa supériorité ne peut être assimilé à rien ni personne d'autre, comme Pelé®, surnom d'Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considéré comme le plus grand sportif de tous les temps."

Pour rappel, Pelé est reconnu comme l'un des meilleurs et des plus influents footballeurs de l'histoire. Le joueur a grandement participé à populariser le football dans le monde, dès les années 50. Il a également remporté 3 Coupes du Monde avec le Brésil, un record, et tout cela ne représente qu'une infime partie de son patrimoine.