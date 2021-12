Robert Lewandowski ne se cache plus: le Polonais charge Messi après sa victoire au Ballon d'Or

Robert Lewandowski n'a pas remporté le Ballon d'Or. Le Polonais a terminé en seconde place dans ce trophée, s'offrant par contre le titre d'attaquant de l'année. Jusqu'ici discret à ce sujet, l'attaquant polonais du Bayern Münich a décidé de ne plus se cacher.

Interrogé dans l'émission "Kanale Sportowym", Lewandowski a avoué toute sa déception de ne pas remporter le sésame malgré des performances de très haut vol. "J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j'étais heureux, au contraire. J'ai un sentiment d'impuissance. Être si proche, rivaliser avec Messi...Bien sûr, je respecte la façon dont il joue et ce qu'il a atteint. Rien que le fait de rivaliser avec lui me montre le niveau que j'ai atteint. Mais en réalité, je me sentais triste. C'était bien qu'après la cérémonie, nous n'ayons pas eu de match pendant la semaine", a-t-il déclaré.

Il a ensuite réagi fermement aux propos de Messi, qui avait, en récupérant le trophée, affirmé que Lewandowski aurait dû gagner celui de 2020 s'il n'avait pas été annulé, demandant à ce qu'il lui soit remis malgré tout. Ce que n'accepte pas le Polonais. "Je ne suis pas très enthousiaste à cette idée. Je voudrais que Messi soit sincère, que ce ne soient pas des mots creux", a lancé l'attaquant, qui ne semble pas croire aux compliments du septuple Ballon d'Or.