Scène scandaleuse en Italie: des supporters agressent la fille de l'entraîneur adverse avant un match

Le match de Serie B entre Salernitana et Pescara fait beaucoup parler en Italie. Et pour cause: la fille d'un des deux entraîneurs s'est faite agressée par des supporters à 24h du coup d'envoi.

Les fans de Salernitana ne vont pas se faire une bonne réputation. En effet, certains d'entre eux s'en sont pris à la fille de Gianluca Grassadonia, l'entraîneur de Pescara, à l'aube d'un match crucial en Serie B. En effet, le club local peut remonter dans l'élite du foot italien et ne veut pas perdre de plumes face à Pescara, déjà assuré de la relégation.

Il faut savoir que Grassadonia et sa famille vivent à Salerne. Hier, la fille de l'entraîneur de Pescara a été bousculée et victime de coups de pied afin d'intimider son papa à la veille d'une rencontre cruciale. "Après cinq jours de menaces envers notre famille, cette dernière folie est intolérable. Notre fille a été attaquée avec des bousculades et des coups de pieds, afin que son père comprenne... Tout cela pour un match de football. Nous remercions tous ceux qui nous ont témoigné leur solidarité, mais il me semble clair que, maintenant plus que jamais, notre vie se poursuivra loin de Salerne", a communiqué la maman sur Facebook.

Les clubs ont aussi condamné ces agissements scandaleux. Le match aura lieu demain à 14h.