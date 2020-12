Steven Gerrard, ancienne légende de Liverpool, se confie sur un de ses rêves

Steven Gerrard est une légende à Liverpool. Il faut dire que l'ancien international anglais a évolué à 710 reprises en 17 ans. Dans une interview, il n'a pas caché son souhait d'un jour prendre place sur le banc d'Anfield.

Depuis deux ans maintenant, Steven Gerrard est reconverti en tant que coach. En place au Glasgow Rangers, il apprend, calmement et sereinement, en continuant sur sa lancée footballistique. Ancien milieu de terrain de classe mondiale, Gerrard apporté son savoir et son expérience.

Interrogé par The Athletic, l'Anglais n'a cependant pas caché que Liverpool restait un club à part dans son coeur. Et pour cause: entre 1998 et 2015, Gerrard va y disputer 710 matchs. La suite de l'histoire, lui l'imagine déjà. "Est-ce que j'aimerais être l'entraîneur de Liverpool un jour ? Est-ce un rêve ? Bien sûr ! C'est un club qui représente tout pour moi", a admis Gerrard. "Mais nous avons un des meilleurs managers au monde (Jürgen Klopp), sinon le meilleur, qui a été absolument incroyable depuis qu'il a franchi la porte du club [...] Que cela continue longtemps", a-t-il insisté.

Il est d'ailleurs certain de ne pas être le seul à s'intéresser à Liverpool, si Jurgen Klopp venait à décider de partir dans le futur. "Il est très difficile de prédire l'avenir... Ce n'est pas parce que j'ai été un bon joueur à Liverpool et que j'ai fait carrière là-bas que je serai nécessairement le prochain manager. Vous savez et je sais que si un jour ce poste se libère, il y aura une file d'attente d'un kilomètre de long, pleine de managers de haut niveau", plaisante l'Anglais.

Vous l'aurez compris: Jurgen Klopp est très apprécié par Gerrard. Mais il ne cache pas non plus son espoir de combler un manque évident à sa carrière: un titre avec les Reds. "C'est certainement une motivation. C'était une vraie douleur pour moi de ne rien gagner. Le fait que Liverpool ait remporté le titre depuis et qu'ils soient champions actuels - ce qui est fantastique - a certainement contribué à ma guérison, mais d'un point de vue personnel, réussir en tant qu'entraîneur et manager m'aiderait certainement aussi à guérir".

Une déclaration d'amour en bonne et due forme qui, sans aucun doute, touchera les fans de Liverpool.