Les joueurs de Liverpool ont publié mardi un communiqué commun pour faire part de leur hostilité au projet controversé de Super Ligue lancé notamment par les propriétaires de leur club.

"Nous n'aimons pas cela et ne voulons pas que cela arrive. C'est notre position collective. Notre engagement envers ce club et ses supporters est absolu et inconditionnel", ont indiqué les joueurs dans ce message, publié sur leurs réseaux sociaux.