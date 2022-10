Thiago Silva, Dani Alves, Robinho: après Neymar, d'autres stars brésiliennes se rallient à Jair Bolsonaro (vidéo)

Le Brésil prend une décision importante ce dimanche. Les Brésiliens sont invités à élire leur nouveau président, avec trois candidats en lice: l'actuel président Jair Bolsonaro, Lula et Ciro Gomes. Le premier tour se déroule aujourd'hui et, si aucune majorité absolue n'est trouvée, les deux candidats retenus participeront à un second tour le 30 octobre prochain.

Ces derniers jours, Neymar avait fait parler de lui en s'alliant à Jair Bolsonaro. Le dirigeant d'extrême droite, élu en 2019, peut aussi compter sur d'autres soutiens de poids dans le monde du football brésilien. Dani Alves, par exemple, a directement exprimé son soutien en vidéo. "J'aime le slogan qui me passionne, mais pas parce qu'il a été choisi pour un côté politique, mais parce que c'est le Brésil avant tout et Dieu avant tout", a lancé le défenseur.

Thiago Silva aussi a invité les Brésiliens à se rendre aux urnes, en posant un signe "22" en émojis, signe de ralliement des soutiens de Bolsonaro. D'autres anciennes gloires se sont aussi ralliées à Bolsonaro, à savoir Robinho et Rivaldo.