Thibaut Courtois impérial avec le Real Madrid: "Avoir un gardien comme lui, c'est une chance"

Le Real Madrid a été accroché 0-0 sur sa pelouse par Villarreal samedi pour la 7e journée de Liga, mais reste leader (17 pts) trois points devant l'Atlético Madrid, défait 1-0 par Alavés, et le Séville FC, vainqueur de l'Espanyol Barcelone 2-0 dans l'après-midi.



Il s'agit du deuxième match nul de la saison après le rocambolesque 3-3 concédé à Levante fin août pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui n'ont pas réussi à faire trembler les filets adverses pour la première fois de la saison.

"On n'a pas fait notre meilleur match de la saison, Villarreal a eu la possession... Mais ce qui m'importe, c'est qu'en première période, on a eu pas mal de difficultés. On a eu des difficultés dans la pression sur Capoue en première période, parce qu'on a joué avec une ligne de trois milieux, mais en deuxième période on a changé, on a mis Modric sur lui et on a eu plus de contrôle, la pression a été mieux gérée", a déclaré Carlo Ancelotti à l'issue du match.

"Avoir un gardien comme (Thibaut) Courtois, c'est une chance. Ils ont été dangereux en contre, mais Courtois était là. On a gardé notre cage inviolée, c'est une chose positive. Faire un nul contre Villarreal, c'était une possibilité. Ce n'était pas notre meilleure nuit, mais ça ne fait rien, on continue".