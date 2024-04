Tour d'Europe des stades: derby milanais pour le titre, clasico décisif en Espagne

Le scénario rêvé par les tifosi de l’Inter peut se réaliser lundi sur les coups de 22h45. Ils verraient Lautaro Martinez et ses coéquipiers être sacrés champions d’Italie à San Siro au nez et à la barbe du rival honni, l’AC Milan, et de ses supporters.

Pour remporter le 20e « scudetto » de son histoire et coudre une deuxième étoile sur ses maillots dès cette 33e journée, l’Inter doit s’adjuger le derby milanais. Les Nerazzurri disposeraient alors de 17 points d’avance sur le Milan. Avec encore cinq matches à disputer, ils ne pourraient plus être rattrapés. Un nul et le sacre pourrait avoir lieu le week-end suivant, à l’issue du match contre le Torino, toujours à San Siro.

Simone Inzaghi pourra aligner son équipe-type avec les retours de suspension de Lautaro Martinez et Benjamin Pavard. L’entraîneur de l’AC Milan Stefano Pioli ne se fait guère d’illusions sur l’issue de la saison : "L’Inter va remporter le titre, mais nous voulons retarder son sacre au moins d’une semaine", a prévenu le technicien italien qui a besoin de victoires marquantes pour assurer son avenir à la tête des Rossoneri.