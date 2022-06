Marcelo était encore à Madrid, ce weekend. Le défenseur est venu assister à un match de l'équipe de jeunes du Real Madrid, où évolue son fils de 13 ans. Un match lors duquel Enzo a inscrit un but, avant de célébrer comme Cristiano Ronaldo.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit Marcelo célébrer ce but avec passion et fierté, saluant notamment le staff technique en bord de terrain. La passion est débordante.