Très critiqué, le VAR pourrait évoluer: une nouveauté IMPORTANTE est à l'étude

Le VAR continue de faire parler. L'arbitrage vidéo est régulièrement ciblé par des critiques, parfois très violentes. Pour régler le problème, l'idée circule de diffuser les échanges entre les arbitres.

Les critiques sur le VAR sont nombreuses. Un pays semble particulièrement sceptique et critique concernant l'assistance vidéo, à savoir l'Angleterre. Le débat revient chaque semaine, à tel point que l'IFAB, qui se charge des règles du football, envisage de faire évoluer la technologie.

Sky Sports nous apprend en effet que l'idée de diffuser les discussions entre les arbitres, dans le stade et en télévision, fait son chemin. L'objectif est de favoriser la transparence auprès des fans, mais aussi des joueurs et des entraîneurs. "Les supporters veulent comprendre ce qui se passe et comment la décision finale a été prise. Reste à savoir si on fait ça en les laissant entendre la conversation ou en leur donnant plus d’information concernant l’échange", explique David Elleray, ancien arbitre et membre de l'IFAB.

Diffuser les échanges limiterait les incompréhensions et éviterait de nombreux malentendus concernant différentes décisions arbitrales. Les premières évolutions du VAR sont attendues pour la saison prochaine.