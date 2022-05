Tristes images en Angleterre: le gardien d'Aston Villa agressé par des supporters de Manchester City (vidéo)

Robin Olsen a fait ses débuts avec Aston Villa, hier soir, contre Manchester City. Bon dans les cages, il a finalement concédé trois buts après avoir cru pendant un long moment obtenir une victoire remarquable face aux Citizens, qui ont été chercher le titre de justesse.

Mais la soirée s'est mal terminée. Le Suédois a été pris pour cible par des supporters des Skyblues après le coup de sifflet final. Montés sur la pelouse, quelques fans l'ont ainsi bousculé et frappé, heureusement sans le blesser. Dans la foulée, Manchester City a annoncé vouloir bannir ces supporters de son stade. "Manchester City tient à présenter ses sincères excuses au gardien de but d'Aston Villa, Robin Olsen, qui a été agressé après le coup de sifflet final du match. Le club a lancé une enquête immédiate et, une fois identifié, le responsable se verra infliger une interdiction de stade à durée indéterminée", a écrit le club mancunien.