Un Anglais se fait tatouer le visage d'un joueur sur le ventre: ce dernier l'invite chez lui pour le remercier (photo)

Kevin Taylor n'en revient toujours pas. Ce grand supporter de Newcastle s'était fait tatouer trois joueurs sur le ventre en mai dernier, afin de marquer son soutien à son club préféré. Parmi les joueurs représentés sur le tatouage se trouve Joelinton. Visiblement ému de ce geste, le Brésilien a voulu répondre avec beaucoup d'humour.

Il a donc obtenu le numéro du supporter et l'a invité à venir chercher un maillot dédicacé chez lui. "Au début, j'ai pensé que c'était une blague", a confié Kevin au journal The Sun. Mais il a finalement tenté le coup et est arrivé au domicile du joueur avec sa femme et ses enfants. L'accueil réservé était incroyable. "Il a sorti un goal et a proposé aux enfants de jouer avec eux. Il m'a remercié pour le tatouage, mais je ne savais pas comment le remercier de nous avoir invité", a-t-il détaillé par la suite.

La visite a duré de longues minutes. Joelinton a même appelé un coéquipier qui figurait sur le tatouage pour le lui montrer. Des moments tout simplement inoubliables.