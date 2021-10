L'image du weekend: deux joueurs percutent un arbitre en plein match aux États-Unis (vidéo)

Samedi soir, le Minnesota United recevait le Los Angeles FC en MLS, le championnat américain de football. Une rencontre qui s'est achevée sur un partage des points (1-1), après un match disputé.

L'une des images de la rencontre concerne Robert Sibiga, l'arbitre du match. Ce dernier s'est en effet retrouvé coincé entre deux joueurs lors d'une phase de jeu. Il a en effet eu le malheur de se trouver entre un tacle d'Osvaldo Alonso et une course de Kim Moon-Hwan. Résultat: une collision frontale et quelques douleurs pour les trois acteurs.

Heureusement, personne n'est blessé et le match a repris après quelques instants d'accalmie.