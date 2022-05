Un footballeur décède à 29 ans, son fils est inconsolable pendant l'hommage de son club (vidéo)

Le footballeur néerlandais Jody Lukoki est décédé à l'âge de 29 ans, a indiqué lundi l'entourage du joueur. Selon le média néerlandais De Gelderlander, le joueur serait décédé à l'hôpital où il s'était rendu après s'être violement disputé avec des proches. Une dispute au cours de laquelle il aurait pris des coups.

Formé à l'Ajax Amsterdam, Jody Lukoki a débuté en équipe première ajacide en 2011. Prête à Cambuur en 2013-2014, il a quitté l'Ajax en 2014 et à joué au PEC Zwolle, à Ludogorets en Bulgarie et à Yeni Malatyaspor en Turquie. Il était revenu aux Pays-Bas l'an dernier, en signant au FC Twente.

Les Tukkers ont toutefois rompu le contrat du joueur, qui courait jusqu'en 2023, après que Lukoki a été condamné pour violences domestiques. Il s'entraînait depuis individuellement, après une blessure au genou.

Le club néerlandais a rendu hommage à son ancien joueur avec une petite cérémonie en présence de ses proches et ses anciens coéquipiers. Très ému, le fils de Lukoki n'a pas su retenir ses larmes et a été tendrement réconforté par les joueurs du club.

Champion des Pays-Bas avec l'Ajax en 2011, 2012 et 2013, Lukoki a aussi été champion de Bulgarie avec Ludogorets en 2016, 2017, 2018 et 2019, club avec lequel il a aussi soulevé la Coupe de Bulgarie en 2017 et participé à la Ligue des Champions.

International néerlandais en équipes de jeunes, Jody Lukoki, qui possédait la double nationalité néerlando-congolaise, avait opté pour la RD Congo en équipe première. Il compte trois sélections avec les Léopards.