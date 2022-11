Un gros parfum d'adieu: très ému, Eden Hazard s'excuse auprès des fans et évoque un départ du Real Madrid (vidéo)

Eden Hazard n'aura sans doute jamais l'occasion de vivre son rêve à fond au Real Madrid. Le Diable Rouge, relégué sur le banc depuis des mois dans le club espagnol, a accordé son premier entretien à la presse espagnole, le tout dans la langue du pays. Il y est revenu avec honnêteté sur son passage manqué du côté de Madrid, évoquant clairement un possible départ l'été prochain.

Dans cet entretien, Hazard commence par reconnaître les faits, admettant qu'il y a actuellement de meilleurs joueurs que lui au Real Madrid. Mais dans ce qui ressemble à une interview d'adieu, le Belge s'est surtout adressé directement aux fans du club, qui ont cru trouver en lui une superstar du football. "Je suis désolé. J'essaie, mais... Je suis désolé. Il me reste une année et je dois faire mes preuves, mais ce n'est pas facile : je ne joue pas, je veux jouer davantage... Je suis vraiment désolé, je suis désolé pour ce qui s'est passé", a lancé le capitaine de la Belgique, qu'on peut voir très ému dans la séquence partagée par Marca. Freiné par des blessures, puis trop peu convaincant pour s'imposer, Eden Hazard n'est plus que l'ombre de sa meilleure version.

S'il affirme ensuite être heureux à Madrid et réitère sa confiance envers son entraîneur et ses équipiers, Hazard affirme surtout ne pas vouloir freiner le Real Madrid. Quitte à partir, mais pas au mois de janvier. "Partir en janvier, c'est impossible, car j'ai de la famille et j'aime la ville. Mais en été, il est possible que je parte. Si le club me dit "Eden, merci pour les 4 ans, mais tu dois partir", je dois l'accepter parce que c'est normal", a répondu le Diable Rouge, qui s'est donné la note de 0/10 pour son passage au club, "Mais 10/10 quand on sait que je joue pour le meilleur club du monde", rigole-t-il tout de même.

C'est la première fois qu'il admet qu'il pourrait quitter le navire. Il a aussi annoncé n'avoir jamais eu d'approche de qui que ce soit depuis son arrivée au Real Madrid. Un chapitre semble proche de se fermer.