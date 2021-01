Ce joueur envoie une FUSÉE dans le but... et se fait valider par la NASA (vidéo)

Hier soir, Lyon l'a emporté 2-1 face à Bordeaux. Une victoire qui s'est dessinée dans le temps additionnel, lorsque Léo Dubois a inscrit l'un des buts de la semaine.

Isolé à droite, il trouve la lucarne dans un angle impossible avec une puissance incroyable. Un superbe but du Français, qui a engendré une réaction de son club. Sur Twitter, l'OL a ainsi envoyé un message à la NASA. "Hello, la NASA ? On se disait qu'on devait vous avertir que Léo Dubois vient d'envoyer une fusée", a écrit le club sur Twitter.

La réponse ne s'est pas faite attendre, l'agence spatiale répondant par un gif d'un astronaute. Même la NASA savoure ce but !

