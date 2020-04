Un rêve qui tourne au cauchemar: l'AC Milan ne devrait pas conserver Alexis Saelemaekers

Le transfert avait beaucoup fait parler cet hiver, mais il devrait finalement tourner au cauchemar. Alexis Saelemaekers, qui n'a joué que 33 minutes depuis son arrivée à l'AC Milan, devrait revenir à Anderlecht dans quelques mois. C'est ce qu'affirme la presse italienne, qui révèle que la suspension de la Serie A empêcherait le club de conserver le joueur.

Rappelons que Saelemaekers avait été prêté avec option d'achat. Option qui ne se levait que sous certaines conditions liées à la performance. Problème: le coronavirus a provoqué la suspension du championnat italien, qui pourrait reprendre dans quelques semaines voire quelques mois, ou être totalement suspendu.

L'AC Milan aurait dès lors décidé de se débarrasser du joueur le plus vite possible, selon la Gazzetta dello Sport. Les Milanais ne disposeraient pas des fonds nécessaires pour boucler le transfert et ne désireraient pas investir en Saelemaekers. Le joueur devrait donc retrouver le Sporting cet été avant, peut-être, de tenter sa chance ailleurs.