Un supporter anglais condamné à de la prison après des insultes racistes publiées sur Facebook

Un supporter anglais, qui s'était filmé en train de proférer des insultes racistes à l'encontre de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, après la finale perdue de l'Euro-2020, a été condamné mercredi à 10 semaines de prison à Londres.

Jonathan Best, 52 ans, avait publié sur sa page Facebook une vidéo de 18 secondes dans laquelle il se lançait dans une diatribe contre les trois joueurs qui avaient raté leur pénalty lors de la séance de tirs au but contre l'Italie (1-1, 3-2 aux t.a.b.)

Il a plaidé coupable et le tribunal de Willesden (nord-ouest de Londres) l'a condamné pour avoir "rendu publique sur un réseau de communication un message ou un contenu extrêmement insultant". Rashford, Sancho et Saka avaient reçu une avalanche de messages racistes sur les réseaux sociaux après la finale du 11 juillet à Wembley, à Londres, alors que l'Angleterre avait l'occasion de remporter son premier trophée majeur depuis la Coupe du Monde 1966.

Le juge Denis Brennan a expliqué avoir d'abord envisagé un sursis avant d'opter pour une peine ferme afin de dissuader d'autres personnes de faire de même. "Les mots que vous avez employés étaient ringards, infâmes et insultants, ils s'attaquent à la nature-même de notre société civilisée et la rongent", a expliqué le magistrat dans son jugement.

Best, un cariste vivant à Londres, avait été signalé à Facebook et à la police par un collègue et un contact sur le réseau social, après qu'il eût refusé de supprimer sa vidéo. "C'est mon profil, je fais ce que je veux", aurait répliqué Best, selon la procureure Elaine Cousins. "Il n'y a absolument aucune place dans ce sport, ni ailleurs, pour le racisme. J'espère que ce procès aidera à faire des progrès en termes d'éducation et de dissuasion des personnes qui voudraient poster des contenus haineux sur les réseaux sociaux", a-t-elle ajouté.

En août, onze personnes avaient été arrêtées par la police anglaise pour avoir diffusé des insultes racistes après la finale de l'Euro-2020. L'avant-match avait déjà été terni par des actes de violences, des dizaines de supporters sans billets ayant forcé le passage pour assister au match, provoquant des bagarres.