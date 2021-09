Petr Cech, qui a évolué en tant que gardien à Chelsea entre 2004 et 2015, s'est glissé dans la peau d'un éditorialiste le temps d'un article. Le Tchèque s'est ainsi exprimé sur le retour de Romelu Lukaku du côté de Stamford Bridge.

C'est sur le site internet de Chelsea que Petr Cech s'est exprimé sur le retour de Romelu Lukaku. Le Diable Rouge est revenu cet été à Stamford Bridge, dix ans après avoir quitté le navire des Blues. Et visiblement, l'ancien gardien savoure ce choix, 10 ans après l'avoir côtoyé en tant que joueur.

Pour lui, Lukaku a démontré son potentiel très rapidement. "Quand tu commences à jouer à 16 ans dans un championnat professionnel, que tu marques, cela prouve que tu as du talent et un certain potentiel", écrit celui qui est désormais conseiller sportif à Chelsea. "Quand il est arrivé à Chelsea, il a dû composer avec le fait que Didier Drogba était à son meilleur niveau. Il marquait des buts et nous savions comment l'utiliser. Le jeu en pivot de Lukaku n'était pas le même qu'aujourd'hui".

Cech estime ensuite que Lukaku a pris le temps qu'il fallait pour compléter sa riche palette. Et cela a marché. "Il lui a fallu un peu de temps pour s'adapter, sa carrière a pris une autre trajectoire mais il a réussi partout où il est passé. Il a progressé au fil des années et l'on peut sentir, quand il parle, qu'il avait conscience qu'il devait améliorer cette partie de son jeu", raconte le Tchèque.

Avant de conclure sur un pronostic favorable. "Il a réussi. Il faut mettre cela à son crédit, nous sommes tous ravis de l'avoir à nouveau avec nous. Il sait où il met les pieds et a sans doute ce parfum de travail inachevé ici. Il pourrait totalement combler cela si tout se passe comme nous le souhaitons tous", ponctue Petr Cech.

De jolis compliments !