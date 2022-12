Une histoire de dingue: deux joueurs anglais ont failli se faire kidnapper en pleine Coupe du monde (vidéo)

James Milner s'est récemment laissé aller à quelques confidences dans une émission produite pour Amazon Prime. Invité par Ben Foster, l'ancien international anglais a raconté une histoire complètement folle, vécue lors de la Coupe du monde en 2014, au Brésil.

Tout a commencé après une partie de golf, entre deux matchs. James Milner est alors avec Phil Jagielka et les deux s'éclatent, en compagnie d'autres coéquipiers. "La partie s’éternisait et à la fin, il ne restait que moi et Phil. Vous êtes tous rentrés à l’hôtel et on pensait qu’une voiture allait venir nous chercher, mais finalement non. On a donc décidé de rentrer à pied", a-t-il commencé.

Mais les choses ont dérapé une fois qu'ils ont quitté les lieux. "Le portail du complexe de golf s’est fermé derrière nous et on a commencé à marcher dans la rue. Puis à un moment, en me retournant, je remarque un groupe de plusieurs mecs qui nous fixent. Et dès qu’on commence à marcher vite, ils accélèrent également, puis se mettent à courir. J’ai tout de suite compris qu’ils voulaient nous kidnapper. Une voiture nous voit courir et s’arrête à notre niveau. C’était la sécurité qui alors nous ordonne de monter dans la voiture. On a soufflé et ensuite, on est rentrés à l’hôtel", a-t-il conclu.

Une histoire complètement dingue, une grosse frayeur et au bout, heureusement, rien de grave.