Une légende du football brésilien met en garde Neymar: "Je lui ai demandé d'être plus pro"

Quand la légende Zico parle, c'est tout le Brésil qui écoute. D'autant plus lorsque l'ancien international aux 72 caps parle de Neymar, la grande star actuelle de la Seleçao.

L'ancien milieu offensif de 67 ans a regretté de voir son compatriote se laisser distraire par les à-côtés du football. "J'aime vraiment 'Ney' et sa façon de jouer est incroyable. Mais il doit se montrer plus professionnel comme Messi et Cristiano Ronaldo qui vivent pour le football. Neymar a trop de distractions. Je lui ai récemment parlé et je lui ai demandé d'être plus pro", a-t-il confié dans les colonnes du journal italien de la Gazzetta dello Sport.

Un rappel à l'ordre en bonne et due forme pour Neymar.