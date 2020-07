Yannick Carrasco passeur décisif pour la victoire de l'Atlético, qualifié pour la prochaine Ligue des champions (vidéo)

L'Atlético Madrid s'est imposé 1-0 contre le Betis, samedi, lors de la 36e journée du championnat d'Espagne. Monté à la 55e minute, Yannick Carrasco a délivré la passe décisive pour le but de Diego Costa.



Après s'être vu annuler deux buts, de Correa (main, 22e) et Morata (hors-jeu, 36e), suite à l'intervention du VAR, l'Atlético Madrid s'est retrouvé à dix après le rouge direct reçu par Hermoso (57e). Carrasco venait alors de monter au jeu à la place de Llorente. Les 'Colchoneros' ont trouvé l'ouverture à la 74e minute, lorsque, sur un coup franc, Carrasco a déposé le ballon sur la tête de Diego Costa, lequel a trompé Martin Fernandez. Troisième avec 66 points, l'Atlético a validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Le cinquième, Villarreal (57 points) ne peut plus le rejoindre. Le Betis (41 points) est treizième.