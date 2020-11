Zlatan Ibrahimovic va-t-il faire son retour avec la Suède?

L'inoxydable Zlatan Ibrahimovic a rencontré le sélectionneur de la Suède Janne Andersson mercredi pour discuter d'une retour éventuel en équipe nationale à quelques mois de l'Euro, a annoncé jeudi la Fédération suédoise de football.

"Quand il a ouvert la porte pour (re)jouer en sélection, j'ai senti qu'il était naturel et important de le rencontrer pour en parler dès que possible", a expliqué Andersson, cité dans un communiqué.

"Notre réunion a été bonne et fructueuse, nous nous sommes mis d'accord pour continuer le dialogue", a poursuivi le sélectionneur après sa rencontre avec Ibrahimovic, qui n'a plus porté le maillot de la Suède depuis l'Euro-2016.

"Ibra", 39 ans, avait avoué en début de semaine dans la presse suédoise que porter le célèbre maillot jaune de la sélection suédoise lui "manquait".

"Si tu me demandes, je vais être honnête: oui, la sélection me manque. Ce n'est pas un secret", avait expliqué l'attaquant de l'AC Milan dans une interview au quotidien Aftonbladet.

"Celui à qui ça ne manque pas, il a déjà fini sa carrière. Et je n'ai pas fini ma carrière", a asséné celui qui occupe la première place du classement des buteurs de la Serie A italienne avec dix réalisations.

Ibrahimovic a marqué 62 buts en 116 sélections. Mais il n'a pas encore dit clairement qu'il répondrait à l'appel si Janne Andersson, qu'il a beaucoup critiqué par le passé, décide finalement de le convoquer: "Donnez moi un peu de temps, je dois y réfléchir", a-t-il plaidé.

Sans l'ancien buteur du Paris SG, passé notamment par l'Ajax, le FC Barcelone, la Juventus et le Los Angeles Galaxy, avant son retour au Milan AC, la Suède a atteint les quarts du Mondial-2018 et s'est qualifiée directement pour l'Euro-2020, repoussé à juin et juillet 2021 pour cause de Covid-19.

Elle y affrontera en phase de poules au 1er tour l'Espagne, la Pologne et la Slovaquie, mais la Suède sort d'une mauvaise campagne en Ligue des nations (1 victoire et 5 défaites), sanctionnée d'une relégation en Ligue B.