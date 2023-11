Genk doit encore se contenter d'un partage face à Ferencvaros

Pour cette seconde confrontation avec Ferencvaros, Wouter Vrancken a préféré Mujaid Sadick et Christopher Bonsu Baah à Mark McKenzie et Matias Galarza. Poussés par leur public, les Hongrois se sont postés bien haut, mais leur gardien Denes Dibusz les a sauvés en ayant une main ferme sur une frappe de Joseph Paintsil, passé par Ferencvaros en 2017-2018 (5e). Pour sa part, Maarten Vandevoordt a également eu une réaction cruciale en repoussant en corner une frappe à distance de Marquinhos (9e). Après ce début alerte, Ferencvaros n'a pas tenu à multiplier les attaques même si Pesic, libre au point de penalty, a manqué une grosse opportunité (33e). Genk, qui avait perdu son capitaine Bryan Heynen sur blessure (32e), l'a échappé belle avant que Vandevoordt n'effectue un nouveau sauvetage sur une frappe de Marquinhos (39e).

A la reprise, alors qu'il était bien placé, Vandevoordt a été moins brillant en ne bloquant pas une tentative de Mohammed Abu Fani et sur le rebond, Pesic en a profité pour marquer son sixième but (48e, 1-0). Lancé dans une course poursuite, Genk a égalisé sur une nouvelle erreur du gardien: Dibusz n'a pu retenir un tir de l'extérieur de la surface de Galarza et Munoz l'a battu d'une frappe à bout portant (62e, 1-1). Genk tenait un point que Vandevoordt a sauvé au prix d'un nouvel arrêt sur une frappe sèche de Cebrails Makreckis (90e+1).