Hajduk Split surprend l'AC Milan et rejoint en finale l'AZ qui a battu le Sporting

Vendredi soir, les U19 de Hajduk Split se sont qualifiés pour la finale de la prestigieuse Youth League à Genève, en Suisse, où se déroule le 'Final Four'. Les Croates ont battu les U19 de l'AC Milan sur un score de 3-1.

Après une première période qui est restée vierge, les Italiens ont monopolisé le ballon sans parvenir à concrétiser une de leurs nombreuses occasions. Finalement, l'ouverture du score de Jere Vrcic (51e) pour les Croates a inversé la tendance. Rokas Pukstas (69e) et Simun Hrgovic (76e) ont effacé les espoirs des jeunes Rossoneri. En fin de rencontre, Kevin Zeroli (83e) a sauvé l'honneur pour les Milanais.

Plus tôt dans la journée, les U19 de l'AZ Alkmaar ont été les premiers à décrocher leur ticket pour la finale. Après un score de 2-2 à l'issue du temps réglementaire, les Néerlandais ont fait preuve de plus de sang froid sur la séance de tirs au but (3-4) face à leurs homologues du Sporting Lisbonne.